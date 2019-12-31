Обратите внимание! С нового года изменятся условия выплаты социальных пособий

В постановлении, вступающем в силу в новом году, упорядочены условия и порядок социальных выплат, также уточнены учреждения, принимающие ходатайства, сообщил BNS во вторник пресс-секретарь горуправы.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, изменения необходимы в первую очередь, исходя из интересов ходатаев, так как будет упрощено и сокращено излишнее делопроизводство и смягчены условия. «Мы упростили, например, условия ходатайства о получении пособия для детей с инвалидностью, теперь не придется каждый год подавать заявление заново. О пособии по рождению в дальнейшем сможет ходатайствовать и родитель, который не проживает по одному адресу с ребенком, а о пособии на погребение можно будет ходатайствовать на протяжении шести месяцев вместо трех, - сказала Бешкина. – Мы хотели бы призвать всех, ходатайствующих о социальном пособии, активнее использовать электронную среду обслуживания, благодаря которой подать заявление можно быстро и удобно».

Важнейшие изменения касаются прежде всего условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. Если ранее в отношении пособия по рождению ребенка действовало условие, что заявитель должен быть зарегистрирован по одному месту жительства с ребенком, то с 1 января 2020 года подать ходатайство о получении этого пособия сможет и родитель, который зарегистрирован по другому адресу. В случае пособия для первоклассников, смягчение касается срока, в течение которого получающий пособие родитель должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. В соответствии с новым порядком, родитель должен быть зарегистрированным в качестве жителя Таллинна как минимум, начиная с 1 января того года, когда ребенок отправляется в первый класс – прежде необходимым сроком был один год до поступления в школу.

Заявление для получения пособия детям с инвалидностью нужно будет подавать один раз, при дальнейшем соблюдении условий получения этого пособия, оно будет выплачиваться автоматически один раз в году в месяц рождения получателя. При подаче ходатайства о получении пособия при начале самостоятельной жизни будет уточняться получатель пособия, а также по новому порядку это будет однократное пособие, которое больше не будет выплачиваться по частям. Что касается прибавки к пенсии, то будет уточнен срок подачи ходатайства. В соответствии со вступающим в силу постановлением, о пособии можно будет ходатайствовать в следующем календарном году после назначения пенсии или установления частичной трудоспособности или потери трудоспособности.