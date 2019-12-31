Вт, 31.12.2019
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Sony официально представит PlayStation 5 в начале января

Sony Playstation.

ФОТО: Christophe Morin/imago/IP3press

Microsoft рассекретила консоль Xbox Series X 13 декабря — теперь черед Sony официально продемонстрировать новинку. И, как пишет источник, официальный публичный дебют PlayStation 5 может состояться уже очень скоро.

Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января, пишет Ixbt.com. Ожидается, что именно в этот день компания официально представит PlayStation 5 и раскроет кое-какие ее особенности. Возможно, будет продемонстрирована высокая скорость загрузки игр (спасибо SSD) и динамичный геймплей, обеспеченный мощной платформой AMD.  

Вместе с PlayStation 5 компания, как ожидается, представит новый шлем виртуальной реальности, новые ТВ с матрицами разрешением 8К и громкоговорители.

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