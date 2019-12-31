Sony официально представит PlayStation 5 в начале января

Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января, пишет Ixbt.com. Ожидается, что именно в этот день компания официально представит PlayStation 5 и раскроет кое-какие ее особенности. Возможно, будет продемонстрирована высокая скорость загрузки игр (спасибо SSD) и динамичный геймплей, обеспеченный мощной платформой AMD.