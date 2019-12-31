Картина дня: встреча Нового год, ДТП с участием автомобиля спасателей и "Sputnik Эстония" приостанавливает работу

С наступающим Новым годом!

Дорогие читатели, вам наверняка уже 150 раз пожелали счастья в наступающем Новом году, но его никогда не бывает слишком много, поэтому мы хотим пожелать вам еще чуть-чуть. Читать далее...

Топ-ляп от Rus.Postimees-2019: так косячим только мы!

Не секрет, что иногда мы косячим, доставляя нашим читателям удовольствие поиздеваться над редакторами. Что опубликовано, то опубликовано (или, как мы иногда умудряемся напечатать: опублиновано), но иногда наши собственные опечатки несказанно радуют и нас самих, позволяя открывать потайные смыслы в самых заурядных новостях. Читать далее...

ТОП-10 Rus.Postimees: главные события 2019 года в сфере культуры

Rus.Postimees представляет вашему вниманию главные события уходящего года в сфере культуры в Эстонии и за рубежом. Читать далее...

«Желаю жителям Эстонии умения прощать»: Юри Ратас записал новогоднее поздравление на русском языке

Премьер-министр Юри Ратас записал новогоднее видеопоздравление в том числе и на русском языке. В нем он подчеркнул, что этот Новый год – особенный, а многое из того, о чем когда-то мечтали жители Эстонии, у нас уже появилось. Читать далее...

Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса

Сегодня утром машина Раквереской спасательной команды попала в ДТП. Спасатели мчались на помощь угодившему в беду на скользкой дороге грузовому автомобилю Grossi Toidukaubad, но сами оказались в кювете. Читать далее...

Машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Сегодня, 31 декабря, около 6:00 в деревне Пяйде съехала в кювет машина спасателей. Читать далее...

"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, сообщила пресс-служба пресс-службы МИА "Россия сегодня". Читать далее...

Хельме по-прежнему хочет снизить акциз на топливо

На переговорах по стратегии государственного бюджета министр финансов Мартин Хельме собирается выступить с планом по снижению акцизной ставки на дизельное топливо. Читать далее...

В преддверии Нового года в Таллинн хлынули туристы из России

В преддверии Нового года поезда из Москвы приходят в Таллинн полные пассажиров. Читать далее...

Глава Alko1000: повышение акцизов стало бы для Латвии самоубийством

По словам главы торговой сети Alko1000 – пионера в сфере приграничной торговли — Эйнара Виснапуу, планируемое Латвией повышение акцизов на 30 процентов обернулось бы печальными последствиями для страны. Читать далее...

Впервые за шесть лет Путин поздравил с Новым годом президента Украины