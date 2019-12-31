Картина дня: встреча Нового год, ДТП с участием автомобиля спасателей и "Sputnik Эстония" приостанавливает работу

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
С наступающим Новым годом!
Дорогие читатели, вам наверняка уже 150 раз пожелали счастья в наступающем Новом году, но его никогда не бывает слишком много, поэтому мы хотим пожелать вам еще чуть-чуть. Читать далее...
Топ-ляп от Rus.Postimees-2019: так косячим только мы!
Не секрет, что иногда мы косячим, доставляя нашим читателям удовольствие поиздеваться над редакторами. Что опубликовано, то опубликовано (или, как мы иногда умудряемся напечатать: опублиновано), но иногда наши собственные опечатки несказанно радуют и нас самих, позволяя открывать потайные смыслы в самых заурядных новостях. Читать далее...
ТОП-10 Rus.Postimees: главные события 2019 года в сфере культуры
Rus.Postimees представляет вашему вниманию главные события уходящего года в сфере культуры в Эстонии и за рубежом. Читать далее...
«Желаю жителям Эстонии умения прощать»: Юри Ратас записал новогоднее поздравление на русском языке
Премьер-министр Юри Ратас записал новогоднее видеопоздравление в том числе и на русском языке. В нем он подчеркнул, что этот Новый год – особенный, а многое из того, о чем когда-то мечтали жители Эстонии, у нас уже появилось. Читать далее...
Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса
Сегодня утром машина Раквереской спасательной команды попала в ДТП. Спасатели мчались на помощь угодившему в беду на скользкой дороге грузовому автомобилю Grossi Toidukaubad, но сами оказались в кювете. Читать далее...
Машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу
Сегодня, 31 декабря, около 6:00 в деревне Пяйде съехала в кювет машина спасателей. Читать далее...
"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, сообщила пресс-служба пресс-службы МИА "Россия сегодня". Читать далее...
Хельме по-прежнему хочет снизить акциз на топливо
На переговорах по стратегии государственного бюджета министр финансов Мартин Хельме собирается выступить с планом по снижению акцизной ставки на дизельное топливо. Читать далее...
В преддверии Нового года в Таллинн хлынули туристы из России
В преддверии Нового года поезда из Москвы приходят в Таллинн полные пассажиров. Читать далее...
Глава Alko1000: повышение акцизов стало бы для Латвии самоубийством
По словам главы торговой сети Alko1000 – пионера в сфере приграничной торговли — Эйнара Виснапуу, планируемое Латвией повышение акцизов на 30 процентов обернулось бы печальными последствиями для страны. Читать далее...
Впервые за шесть лет Путин поздравил с Новым годом президента Украины
Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом в ходе телефонного разговора. Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Кремля. Читать далее...
С нового года акциз на газ вырастет на 25 процентов
С 1 января ставка акциза на сжиженный и природный газ поднимется на 25 процентов. Читать далее...
Новогодний подарок автомобилистам: с 1 января топливо должно будет содержать больше биокомпонентов
С 1 января доля биотоплива в совокупной энергии допущенных к потреблению бензина, дизельного топлива и биотоплива должна составлять не менее 10 процентов и не менее 6,4 процента в каждом литре топлива. Читать далее...
Медики скорой помощи получили специальные жилеты на случай крупных происшествий
В этом году Департамент здоровья закупил различительные жилеты для всех бригад скорой помощи, чтобы в будущем роль прибывших на место происшествия медиков была более четко обозначена. Читать далее...
В Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря 2018 года
31 декабря 2018 года в доме 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, в результате которого погибли 39 человек. Спустя год чиновники продолжают настаивать на том, что решили все вопросы с родственниками погибших. Однако многие из них продолжают добиваться компенсаций в суде, а Следственный комитет не сообщает ничего о ходе расследования и не комментирует версию о теракте. Читать далее...
Самоуправления Ида-Вирумаа от салюта не откажутся
Некоторые самоуправления Эстонии, позаботившись о животных и природе, нынче откажутся от фейерверков; в Ида-Вирумаа об этом большей частью не заговаривали. Читать далее...
Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде. Персонал дипмиссии эвакуирован
Несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь. Читать далее...
В одном из регионов Эстонии обнаружены фальшивые бумажные деньги
Вчера в полицию сообщили, что на улицу Выру в Тарту были обнаружены бумажные деньги с признаками подделки. Читать далее...
Опубликовано видео новогоднего обращения Путина
Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале «России 1». Читать далее...
Самый щедрый работодатель Эстонии существенно урезал зарплаты сотрудникам
Лучший работодатель Эстонии, местная дочерняя фирма Microsoft, затянул ремни и выплачивал сотрудникам «всего» 7350 евро в месяц. Читать далее...
В Ласнамяэ избили и ограбили женщину
38-летняя женщина стала жертвой ограбления в столичном районе Ласнамяэ. Читать далее...
Нападение в Тейт Модерн: вандал повредил картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов
Вандалу, повредившему выставленную в лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн картину, предъявлены обвинения в порче имущества. Состояние полотна Пикассо оценивают эксперты. Злоумышленник говорит, что не признает вины. Читать далее...
Нужна ваша помощь: пропал 61-летний Вячеслав
Полиция просит помощи в поисках 61-летнего Вячеслава, ушедшего из дома призрения в волости Люганузе. Читать далее...