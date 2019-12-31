Картина дня: встреча Нового года и ДТП с участием автомобиля спасателей

Топ-ляп от Rus.Postimees-2019: так косячим только мы!

Не секрет, что иногда мы косячим, доставляя нашим читателям удовольствие поиздеваться над редакторами. Что опубликовано, то опубликовано (или, как мы иногда умудряемся напечатать: опублиновано), но иногда наши собственные опечатки несказанно радуют и нас самих, позволяя открывать потайные смыслы в самых заурядных новостях. Читать далее...

ТОП-10 Rus.Postimees: главные события 2019 года в сфере культуры

Rus.Postimees представляет вашему вниманию главные события уходящего года в сфере культуры в Эстонии и за рубежом. Читать далее...

«Желаю жителям Эстонии умения прощать»: Юри Ратас записал новогоднее поздравление на русском языке

Премьер-министр Юри Ратас записал новогоднее видеопоздравление в том числе и на русском языке. В нем он подчеркнул, что этот Новый год – особенный, а многое из того, о чем когда-то мечтали жители Эстонии, у нас уже появилось. Читать далее...

Хельме по-прежнему хочет снизить акциз на топливо

На переговорах по стратегии государственного бюджета министр финансов Мартин Хельме собирается выступить с планом по снижению акцизной ставки на дизельное топливо. Читать далее...

В преддверии Нового года в Таллинн хлынули туристы из России

В преддверии Нового года поезда из Москвы приходят в Таллинн полные пассажиров. Читать далее...

Машина спасателей вылетела с дороги и перевернулась на крышу

Сегодня, 31 декабря, около 6:00 в деревне Пяйде съехала в кювет машина спасателей. Читать далее...

Попавшие в ДТП спасатели спешили на помощь оказавшемуся в беде автомобилю Олега Гросса

Сегодня утром машина Раквереской спасательной команды попала в ДТП. Спасатели мчались на помощь угодившему в беду на скользкой дороге грузовому автомобилю Grossi Toidukaubad, но сами оказались в кювете. Читать далее...

Глава Alko1000: повышение акцизов стало бы для Латвии самоубийством

По словам главы торговой сети Alko1000 – пионера в сфере приграничной торговли — Эйнара Виснапуу, планируемое Латвией повышение акцизов на 30 процентов обернулось бы печальными последствиями для страны. Читать далее...

Впервые за шесть лет Путин поздравил с Новым годом президента Украины

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом в ходе телефонного разговора. Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Кремля. Читать далее...

С нового года акциз на газ вырастет на 25 процентов

С 1 января ставка акциза на сжиженный и природный газ поднимется на 25 процентов. Читать далее...

Новогодний подарок автомобилистам: с 1 января топливо должно будет содержать больше биокомпонентов