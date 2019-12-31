Медики скорой помощи получили специальные жилеты на случай крупных происшествий

По словам главного специалиста отдела экстренной медицины Департамента здоровья Калева Пахла, в случаях с большим количеством пострадавших будут действовать определенные правила управления ресурсами скорой помощи и оказания помощи пострадавшим, каждый руководитель бригады скорой помощи будет выполнять определенные задачи. «На жилеты нанесена соответствующая маркировка, чтобы можно было немедленно определить, какую роль работник скорой помощи выполняет в месте происшествия», - сказал Пахла.

Специальные жилеты будут носить члены бригады скорой помощи, выполняющие роли медика по месту происшествия, ответственного медика, оперативного дежурного, медика лечебного пункта и медика транспортного пункта.

Роль медика по месту происшествия выполняет руководитель первой прибывшей на место бригады скорой помощи, который в том числе должен передать центру тревоги, что произошло, сообщить число пострадавших и степень травм, а также требуются ли дополнительные бригады скорой помощи. Ответственный медик, как правило, руководитель второй прибывшей на место бригады. В его задачи входит участие в работе штаба и управлением всеми ресурсами скорой помощи на месте до прибытия на место оперативного дежурного скорой помощи. Ответственный медик также немедленно определяет расположение пунктов сбора, лечения и транспорта пострадавших и при необходимости через центр тревоги вызывает дополнительные ресурсы скорой помощи.

В задачи оперативного дежурного входят участие в работе руководящей группы или штаба, координация всех действующих на месте ресурсов скорой помощи и, по распоряжению департамента здоровья, участие в работе регионального штаба.

Медиком лечебного пункта назначают обладающего наибольшим опытом и самого компетентного медика, в задачи которого входят управление лечебным пунктом и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Медик транспортного пункта тесно сотрудничает с ответственным медиком и медиком лечебного пункта и организует транспорт пострадавших в больницы.