Самоуправления Ида-Вирумаа от салюта не откажутся

Некоторые самоуправления Эстонии, позаботившись о животных и природе, нынче откажутся от фейерверков; в Ида-Вирумаа об этом большей частью не заговаривали, пишет "Северное побережье".
"Мы говорили о том, что в Новый год можно бы отменить салют - некоторые жители приходили с таким предложением в горуправу, говорили, что он их беспокоит", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Городская власть приняла все же решение в пользу салюта.
"Во-первых, на тот момент у нас все уже было организовано. У нас фейерверк бывает также в День города и День рыбака, и они никому не мешали. В Новый год беспокоит, очевидно, то, что множество салютов производится одновременно, ведь люди сами тоже запускают ракеты", - рассуждал мэр.
Ильин не исключает, что в дальнейшем можно будет более серьезно обсудить тему отмены салюта. Нынче же город заплатит за начинающийся в новогоднюю ночь в 01.00 на берегу у порта, а также за устраиваемые в Олгина, Лаагна и Синимяэ фейерверки как обычно - в общем 1600 евро.
Традиция важна
"Это уже традиция, мы ее не отменим", - сказал об устраиваемом около Силламяэского центра культуры в 01.00 фейерверке мэр Тынис Калберг.
Нарвский городской секретарь Юллар Кальюсте не слышал, чтобы вообще заходил разговор об отмене салюта. В Нарве первый фейерверк осветит небо уже в четыре часа дня, когда им порадуют детей. Большой салют начнется на Петровской площади ровно в полночь.
В Кохтла-Ярве отправляемые в небо 5720 евро распределятся пополам между Ярвеской и Ахтмеской частями города. В Ярве салют начнется в половине первого, в Ахтме - в час ночи.
"Только деньги налогоплательщиков, - сказала помощник мэра Юлле Лепассаар. - Спонсоров мы даже не искали, справились сами. Сумма все равно меньше, чем в предыдущие годы".
Отмена салютов, по ее словам, не обсуждалась.
Не обсуждалась она также в Йыхви, где салют за 2000 евро оплатят предприниматели.
"Новый год - это конец чего-то и начало чего-то, это все-таки должно быть с грохотом", - находит директор организующего новогодний праздник центра культуры и интересов Анне Уттендорф.
АННЕ УТТЕНДОРФ:
Новый год - это конец чего-то и начало чего-то, это все-таки должно быть с грохотом.
Альтернатив мало
Кивиылиский фейерверк уже несколько лет становится роскошнейшим в уезде - благодаря предприятиям, из кармана которых он главным образом и оплачивается.
"Крупным спонсором является Järve Biopuhastus, свой вклад внесет также Triplex, устраивающий салют. Участие города составляет около тысячи евро", - сказала советник по развитию Люганузеского волостного управления Ану Неэдо о салюте, который нынче обойдется в 6400 евро.
Отмену салюта не взвешивали и в этом самоуправлении.
"Люди все же ждут этого шоу, - сказала Неэдо. - Мое личное мнение, что если фейерверк устраивают в конкретный день и час в определенном месте и делает это профессиональная фирма, то пусть он будет. Покуда жители городов и деревень будут сами устраивать свои собственные салюты, мы отменой одного большого салюта не вылечим то, что хотим вылечить. Если думать так, мол, покажем пример в воспитательных целях и народ примеру последует, то, конечно, свое зерно истины в отмене салюта есть. Ясно, что кто-то должен начать это дело. Но ведь и особых альтернатив нет. Какие-то самоуправления устраивают световые шоу; но что они собой представляют и сколько стоят... может, в следующем году рассмотрим эту вещь".
Большой спонсор Järve Biopuhastus
ТОО Järve Biopuhastus поддерживает фейерверки у своих пайщиков с момента создания предприятия.
"Это уже стало традицией, пайщики к этому привыкли. В этом году мы поддержали Люганузескую волость и город Йыхви, которые попросили у нас деньги. Кохтла-Ярве не просил, иначе он тоже получил бы", - сказал член правления водного предприятия Владислав Корзанов.
Поддержка составила 2000 евро на одного пайщика и о прекращении поддержки речь ни разу не заходила.
- Конечно, в итоге все это оплачивают наши клиенты - ведь других денег, кроме тех, что платят за услуги жители и предприятия, у нас нет, - признался он.
Ищут менее шумные возможности
В Эстонии об отмене новогоднего салюта сообщили несколько самоуправлений, например, города Пярну, Выру и Валга, волости Отепяэ, Канепи, Хяэдемеэсте, Саарде и Тори, а также городские части Таллинна - Нымме, Мустамяэ, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ.
Причиной отказа назвали то, что такая пальба создает загрязнение, в том числе световое и шумовое, а также причиняет неудобства многим людям и животным. Не только домашним питомцам, но и обитающим в городах и вблизи городов птицам, чей жизненный ритм, по словам ученых, надолго нарушается после огненных шоу.
В качестве замены салютов в городах и волостях все чаще рассматривают лазерные шоу и световые инсталляции; кое-где сэкономленные на салютах средства хотят вложить дополнительно в праздничное освещение городов.