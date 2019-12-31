Самоуправления Ида-Вирумаа от салюта не откажутся

"Мы говорили о том, что в Новый год можно бы отменить салют - некоторые жители приходили с таким предложением в горуправу, говорили, что он их беспокоит", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Городская власть приняла все же решение в пользу салюта.

"Во-первых, на тот момент у нас все уже было организовано. У нас фейерверк бывает также в День города и День рыбака, и они никому не мешали. В Новый год беспокоит, очевидно, то, что множество салютов производится одновременно, ведь люди сами тоже запускают ракеты", - рассуждал мэр.

Ильин не исключает, что в дальнейшем можно будет более серьезно обсудить тему отмены салюта. Нынче же город заплатит за начинающийся в новогоднюю ночь в 01.00 на берегу у порта, а также за устраиваемые в Олгина, Лаагна и Синимяэ фейерверки как обычно - в общем 1600 евро.

Традиция важна

"Это уже традиция, мы ее не отменим", - сказал об устраиваемом около Силламяэского центра культуры в 01.00 фейерверке мэр Тынис Калберг.

Нарвский городской секретарь Юллар Кальюсте не слышал, чтобы вообще заходил разговор об отмене салюта. В Нарве первый фейерверк осветит небо уже в четыре часа дня, когда им порадуют детей. Большой салют начнется на Петровской площади ровно в полночь.

В Кохтла-Ярве отправляемые в небо 5720 евро распределятся пополам между Ярвеской и Ахтмеской частями города. В Ярве салют начнется в половине первого, в Ахтме - в час ночи.

"Только деньги налогоплательщиков, - сказала помощник мэра Юлле Лепассаар. - Спонсоров мы даже не искали, справились сами. Сумма все равно меньше, чем в предыдущие годы".

Отмена салютов, по ее словам, не обсуждалась.

Не обсуждалась она также в Йыхви, где салют за 2000 евро оплатят предприниматели.

"Новый год - это конец чего-то и начало чего-то, это все-таки должно быть с грохотом", - находит директор организующего новогодний праздник центра культуры и интересов Анне Уттендорф.

АННЕ УТТЕНДОРФ: Новый год - это конец чего-то и начало чего-то, это все-таки должно быть с грохотом.

Альтернатив мало

Кивиылиский фейерверк уже несколько лет становится роскошнейшим в уезде - благодаря предприятиям, из кармана которых он главным образом и оплачивается.

"Крупным спонсором является Järve Biopuhastus, свой вклад внесет также Triplex, устраивающий салют. Участие города составляет около тысячи евро", - сказала советник по развитию Люганузеского волостного управления Ану Неэдо о салюте, который нынче обойдется в 6400 евро.

Отмену салюта не взвешивали и в этом самоуправлении.