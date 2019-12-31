Сократилось число членов всех политических партий Эстонии, однако есть два исключения

Самой массовой политической силой по-прежнему остается Центристская партия, в которой по положению на 31 декабря 2019 года состояли 14 695 человек. На втором месте Партия реформ с 11 785 членами.

В EKRE в настоящий момент состоит 8849 человек, что на 56 больше, чем год назад и на 749 человек больше, чем в конце 2016 года.