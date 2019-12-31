Вт, 31.12.2019
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  • Сократилось число членов всех политических партий Эстонии, однако есть два исключения

Сократилось число членов всех политических партий Эстонии, однако есть два исключения

Избиратели EKRE на сегодняшний день довольны происходящим в стране, остальные, хотя и довольны своей частной жизнью, происходящим в стране недовольны.

ФОТО: Eero Vabamägi

В течение 2019 года число членов сократилось почти у всех политических партий Эстонии. Исключением стали Консервативная народная партия (EKRE) и созданная перед последними парламентскими выборами партия "Эстония 200", передает Rus.ERR.

Самой массовой политической силой по-прежнему остается Центристская партия, в которой по положению на 31 декабря 2019 года состояли 14 695 человек. На втором месте Партия реформ с 11 785 членами.

В EKRE в настоящий момент состоит 8849 человек, что на 56 больше, чем год назад и на 749 человек больше, чем в конце 2016 года. 

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