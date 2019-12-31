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  • В одном из регионов Эстонии обнаружены фальшивые бумажные деньги

В одном из регионов Эстонии обнаружены фальшивые бумажные деньги

В Тарту обнаружили 17 купюр достоинством 50 евро с признаками подделки.

ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера в полицию сообщили, что на улицу Выру в Тарту были обнаружены бумажные деньги с признаками подделки, передает Tartu Postimees.

На экспертизу были отправлены 17 купюр достоинством 50 евро с признаками подделки. За прошедший год это был 86-й раз, когда в полицию Южной Эстонии сообщали о подозрениях относительного фальшивых денег, будь то бумажные деньги или монеты.

В соответствии с Пенитенциарный кодексом, использование поддельной валюты и ценных бумаг подпадает под действие статьи 334 и наказывается денежным наказанием или тюремным заключением сроком до 5 лет. Если одно и то же деяние совершено по крайней мере дважды или в крупном размере, наказание назначается в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

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