Врач и ребенок. Иллюстративное фото. ФОТО: Esben Hansen/PantherMedia / Esben Hansen

Двухлетней Софи Скилл из британского города Шеффилда пришлось несколько дней провести в отделении интенсивной терапии после того, как она проглотила блестящую круглую батарейку размером с небольшую монетку.

Аккумуляторная кислота прожгла ей пищевод и легкое, причинив девочке мучительную боль. Ее жизнь оказалась в опасности.

По словам врачей, случай Софи не является чем-то из ряда вон выходящим: в Великобритании из-за проглоченных батареек в среднем ежегодно умирают два ребенка.

Напоминающие пуговицу (а ребенку - леденец) кнопочные элементы питания широко используются в гаджетах и игрушках, которые скоро в больших количествах окажутся под новогодними елками, завернутые в подарочную упаковку.

Их можно найти в игровых наушниках, фитнес браслетах, игрушечных роботах, автомобильных ключах и светящихся йо-йо. Встречаются они также в гирляндах, фонарях, пультах управления, поющих фигурках, музыкальных открытках и даже в рождественских свитерах.

Блестящий серебристый кнопочный элемент питания кажется малышу очень привлекательным. Но если ребенок проглотит батарейку, опасность не только в том, что ей можно подавиться. Батарейка может вызвать сильнейшие ожоги внутренних органов.

Клэр Скилл, мать Софи, надеется, что происшедшее с ее дочерью станет уроком для других родителей.

Серьезная травма

Клэр до сих пор непонятно, где Софи нашла эту злосчастную батарейку.

"Она нормально дышала, но очень громко кричала, просто навзрыд. Я никогда ничего подобного не слышала", - рассказывает Клэр.

Она немедленно отвезла Софи в больницу, и когда врачи выяснили, что было причиной ее боли, ее тут же отправили в операционную, чтобы извлечь батарейку.

Хотя Клэр достаточно быстро обратилась за помощью, девочка все же получила серьезную травму.

"За два часа батарейка успела нанести серьезный вред. Ей сделали рентген, и выяснилось, что кнопочный элемент прожег ей пищевод и легкое. Пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказала она.

После операции девочка несколько дней провела в отделении интенсивной терапии и еще несколько недель в больничной палате.

Сейчас Софи шесть лет, она полностью восстановилась.

Химическая реакция

Слюна и другие жидкости, выделяемые организмом, вызывают химическую реакцию при контакте с батареей, которая выделяет едкие вещества, поэтому жизненно важно в таких случаях оказать немедленную медицинскую помощь и сделать это как можно быстрее.

Тут дорога каждая минута, говорят эксперты. Даже разряженная батарея может серьезно навредить ребенку.

Эксперт Королевского общества по предупреждению несчастных случаев Эшли Мартин дала несколько советов:

Убедитесь, что у игрушек и других устройств, в которых используются кнопочные элементы, есть запираемые или завинчивающиеся отсеки для батарей

Будьте осторожны с такими предметами как музыкальные поздравительные открытки, электрические свечи и пульты дистанционного управления, так как в них отсеки для батарей маленький ребенок может легко открыть

Убедитесь, что запасные батареи хранятся в недоступном для детей месте, а использованные батареи сразу же утилизируются

Главврач Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис сказал: "Совсем маленькие дети могут принять кнопочные элементы питания за конфеты. Мы хотим донести до родителей то, как смертельно опасны могут быть батареи".

"Самый простой способ защитить детей - хранить батареи в труднодоступном для них месте и проверять, чтобы используемые батареи были надежно заперты или плотно завинчены в своих отсеках", - говорит он.