Вт, 31.12.2019
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Опубликовано видео новогоднего обращения Путина

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом. Видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале «России 1».

В настоящий момент трансляцию посмотрели почти 30 000 раз – она стала доступна на видеохостинговой платформе около 15:00 по эстонскому времени.

Первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах Новый год наступил в 15:00 31 декабря по Москве, пишет «Лента.ру».

В ходе поздравления российский лидер заявил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». Также он напомнил о 75-й годовщине Победы в Новом году. В конце Путин пожелал согражданам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.

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