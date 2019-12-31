Опубликовано видео новогоднего обращения Путина

В настоящий момент трансляцию посмотрели почти 30 000 раз – она стала доступна на видеохостинговой платформе около 15:00 по эстонскому времени.

Первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах Новый год наступил в 15:00 31 декабря по Москве, пишет «Лента.ру».

В ходе поздравления российский лидер заявил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». Также он напомнил о 75-й годовщине Победы в Новом году. В конце Путин пожелал согражданам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.