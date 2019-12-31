"Танец хлопков" и песня об ангелах: в мире встречают 2020-й год

Новогоднего настроения ничто не омрачало: за три дня до торжеств в стране было отменено чрезвычайное положение, введенное около шести недель назад из-за массовой вспышки кори. Справиться с эпидемией удалось благодаря объявленной в экстренном порядке кампании вакцинации.

Фейерверки в Сиднее могли отменить

От красочных фейерверков решили не отказываться в Австралии, несмотря на сильные лесные пожары на юго-востоке страны. Около 4000 жителей покинули город Маллакуту, который заволокло плотным дымом, и собрались на пляже, откуда спасатели решили эвакуировать их по воздуху и воздушным путем. В интернете петицию с просьбой отменить торжества в Сиднее в знак солидарности с потерпевшими подписали свыше 250 тысяч человек.

Не скупиться на фейерверки на этот раз решили и в Лондоне: только по официальным данным, их ожидается около 12 тысяч, причем порядка 2000 залпов будут сделаны у знаменитого Лондонского глаза - колеса обозрения на набережной Темзы.

Кроме того, впервые за год прозвонит Биг-Бен: он отсчитает 12 ударов. В августе 2017 года часовую башню Вестминстерского дворца поставили на реставрацию, которая должна завершиться в 2020-м.

"Башня для диджеев" и песня про ангелочков в Берлине

Немцы - еще одни любители проводить старый и встретить Новый год под залпы своего собственного салюта. Тем не менее в нынешнем году сделать это удастся не везде.

Берлин, например, из соображений безопасности запретил любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где - уже в 25-й раз - проходит самая большая в Германии новогодняя вечеринка под открытым небом. Под нее отвели сектор города общей протяженностью около 1,5 километров - от Бранденбургских ворот практически до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.

Лорд-мэр города Кловер Мур, однако, решил этого не делать, сославшись на то, что выделенные на празднования средства практически полностью израсходованы, а фейерверки, а также все, что с ними связано, принесут в казну штата Новый Южный Уэльс почти 70 млн фунтов (82 млн евро). По оценкам властей, световое шоу в гавани Сиднея должно было привлечь около миллиона человек.

Возле знаменитой эмблемы Берлина на этот раз возвели специальную "башню для диджеев", откуда те будут развлекать собравшихся. Певец и артист Франк Цандер (Frank Zander) споет про "маленьких ангелов" ("Ja, wenn wir alle Englein wären" - "Если бы мы все были ангелочками"), а группа Brenner порадует публику "рок-музыкой для байкеров".

В Мадриде отпраздновали досрочно

А вот в Испании, точнее в Мадриде, Новый год уже отпраздновали... досрочно - вечером 30 декабря на площади Пуэрта-дель-Соль. По традиции его отмечают многоголосым звоном колоколов на здании Королевской почты, съедая 12 виноградинок "на удачу".

За сутки до этого события служащие городского муниципалитета проверяют работу механизма, поэтому многие жители и гости города собираются на площади, чтобы приобщиться к торжествам заранее.

Просто космос на Тверской

В России Новый год первыми отмечают жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

Встретить праздник в Москве можно на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в столичных парках, а также на катках. Как сообщает РИА "Новости", на Тверской улице торжества проходят в особой, "космической", стилистике. Профессиональные высотные гимнасты покажут трюки на высоте крыш. Эквилибристы готовят воздушно-акробатические номера: они будут выступать на уникальном снаряде - "космических качелях" с размахом в 4 метра.