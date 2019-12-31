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"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников

Sputnik peab sanktsioonide tõttu Tallinnas rendipinnalt lahkuma.

ФОТО: Pitalev Ilya/TASS

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, сообщила пресс-служба пресс-службы МИА «Россия сегодня».

"К сожалению, опыт показывает, что несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе - реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным", - говорится в пресс-сообщении.

Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт "Sputnik Эстония" продолжит работу.

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