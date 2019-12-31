Вт, 31.12.2019
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Читать всем: стало известно о нововведении в таллиннском общественном транспорте

Общественный транспорт в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

Начиная с 1 января Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, призванный популяризировать среди пассажиров столичного общественного транспорта использование кнопки СТОП.

Об этом напомнила пресс-служба мэрии столицы, пояснив, что в автобусах и троллейбусах будут звучат голосовые сообщения "Внимание! Чтобы выйти, нажмите кнопку СТОП!"

По словам руководителя автобусной службы Tallinna Linnatranspordi AS Меэлиса Тарту, использование кнопки содействует более слаженной и экономичной работе общественного транспорта.

Цель нововведения — добиться того, чтобы в случае отсутствия на остановке пассажиров, желающих войти, и пассажиров в автобусе, желающих выйти, можно было просто проехать остановку. Таким образом не только экономится время, но и тепло в холодное время года.

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