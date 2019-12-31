Читать всем: стало известно о нововведении в таллиннском общественном транспорте

Об этом напомнила пресс-служба мэрии столицы, пояснив, что в автобусах и троллейбусах будут звучат голосовые сообщения "Внимание! Чтобы выйти, нажмите кнопку СТОП!"

Цель нововведения — добиться того, чтобы в случае отсутствия на остановке пассажиров, желающих войти, и пассажиров в автобусе, желающих выйти, можно было просто проехать остановку. Таким образом не только экономится время, но и тепло в холодное время года.