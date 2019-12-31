Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

В частности, арестованы доли душ Сантуш в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola. По данным BBC News , действия суда связаны с антикоррупционным расследованием. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения $1 млрд, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш. Сама она обвинения отрицает.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.