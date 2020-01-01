В Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

В Таллинне на Ярвевана-теэ за полчаса до Нового года произошла тяжелая авария, в которой пострадали восемь человек.
Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что полиция получила сообщение о происшествии в 23.39. На железнодорожном происшествии на Ярвевана-теэ столкнулись легковые автомобили Volvo и Mercedes.
В аварии пострадали восемь человек, один получил тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Еще в час ночи полоса движения на Ярвевана-теэ, ведущая в сторону Ласнамяэ, была закрыта из-за аварии. Полиция выясняет подробности произошедшего.