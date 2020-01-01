Ср, 1.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
Счастливого Нового года!
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  • В Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

В Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

В Таллинне на Ярвевана-теэ за полчаса до Нового года произошла тяжелая авария, в которой пострадали восемь человек.

Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что полиция получила сообщение о происшествии в 23.39. На железнодорожном происшествии на Ярвевана-теэ столкнулись легковые автомобили Volvo и Mercedes.

В аварии пострадали восемь человек, один получил тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Еще в час ночи полоса движения на Ярвевана-теэ, ведущая в сторону Ласнамяэ, была закрыта из-за аварии. Полиция выясняет подробности произошедшего.

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