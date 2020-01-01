Ср, 1.01.2020
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Bolt в новогоднюю ночь сломался

Такси Bolt

ФОТО: Силле Аннук

Приложение Bolt в новогоднюю ночь было так перегружено, что не работало минимум час и клиенты не могли заказать машину.

Поскольку у Bolt нет службы поддержки ни для клиентов, ни для водителей, водители, предлагающие эту услугу, сообщали о проблеме в группах соцсети.

Первые сообщения о проблеме с приложением стали поступать в 4 часа утра. Один из водителей, предлагающих услугу в Тарту, сообщал еще в 4.57, что приложение недоступно уже более часа. В 5.18 другой водитель сообщил заказчикам, что речь идет о неизвестной создателям приложения проблеме, и попросил попытаться сделать заказ снова через некоторое время.

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