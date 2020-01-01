Рейнсалу о «Спутнике»: Эстония готова обеспечить применение законов с помощью законной силы

Вчера стало известно, что попавший под санкции «Спутник» прекратил свою деятельность в Эстонии. Со всеми его сотрудниками были прекращены трудовые отношения. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, комментируя ситуацию, что «Россия Сегодня» называет в своем заявлении применение санкций в связи с влиянием Дмитрия Киселева на «Спутник» предлогом.

«Это не отвечает действительности. Это истинная причина. В том же заявлении применение санкций называют проявлением тоталитаризма. Напротив, санкции были введены для того, чтобы противостоять агрессии, направленной против стран и свободы народов на конкретном примере Украины», - пояснил министр иностранных дел.