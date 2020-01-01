Ср, 1.01.2020
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Рейнсалу о «Спутнике»: Эстония готова обеспечить применение законов с помощью законной силы

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Эстония предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории и готова обеспечить это с помощью законной силы, находящейся в распоряжении государства, подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после прекращения деятельности российского агентства «Спутник».

Вчера стало известно, что попавший под санкции «Спутник» прекратил свою деятельность в Эстонии. Со всеми его сотрудниками были прекращены трудовые отношения. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, комментируя ситуацию, что «Россия Сегодня» называет в своем заявлении применение санкций в связи с влиянием Дмитрия Киселева на «Спутник» предлогом.

«Это не отвечает действительности. Это истинная причина. В том же заявлении применение санкций называют проявлением тоталитаризма. Напротив, санкции были введены для того, чтобы противостоять агрессии, направленной против стран и свободы народов на конкретном примере Украины», - пояснил министр иностранных дел.

«Решения об организации деятельности «Спутника» принимает материнская организация. Эстонская Республика предполагает как само собой разумеющееся, что ее законы будут выполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы, находящейся в ее распоряжении», - подчеркнул Рейнсалу.

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