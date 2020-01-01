Фото ⟩ В Пыхья-Таллинне встретили Новый год лазерным шоу

В сотрудничестве со звуко-, свето- и видеофирмой Eventech в акватории яхтенного порта Ноблесснер была создана водяная стена, на которую проецировалось большое лазерное шоу в сопровождении музыки. Такое решение по сравнению с обычным фейерверком было гораздо более экологичным, не представляло опасности и не беспокоило людей и животных.

«Количество пришедших на площадь людей четко показало, что они ищут альтернативные решения для встречи Нового года, и я рад, что Пыхья-Таллинн первым сделал это возможным. Вечером накануне Нового года в Пыхья-Таллинне было несколько несчастных случаев, связанных с пиротехникой, в том числе один пожар в Каламая. Думаю, решение, предложенное в этом году, нуждается в усовершенствовании, но начало положено», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.