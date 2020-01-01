Фото ⟩ Эстония с сегодняшнего дня – член Совбеза ООН

«Последние два года Эстония вела самые трудные в мире дипломатические переговоры. Это бесспорно делает Эстонию больше, чем можно было бы предположить исходя из численности нашего населения, площади или ВВП. Мы – равное государство в сложной и хрупкой международной семье. Но этому сопутствует обязательство и ответственность разбираться и высказываться по международным вопросам, которые, на первый взгляд, нас как будто не касаются. Мы помогаем стоять за мир, основанный на ценностях и международном праве, без которых нам и многим другим странам и народам не было бы места в мире», - сказала глава государства после поднятия флага.