В новогоднюю ночь горели мусорки и упаковки с фейерверком

Так, за семь минут до полуночи спасатели получили сообщение, что на улице Равила рядом с мусорным баком горит коробка из-под фейерверка. Спасатели ликвидировали возгорание.

В новогоднюю ночь спасатели Тартумаа получили четыре звонка. В 00.54 поступило сообщение, что в волости Пейпсияэре у магазина Алатскиви горит мусорный бак, в 01.12 стало известно о возгорании большой упаковки фейерверка на улице Рингтеэ в Тарту. В 02.13 поступило сообщение, что в тартуском районе Аннелинн горит стоящая на мусорном баке упаковка фейерверка.