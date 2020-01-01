Ср, 1.01.2020
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  • В новогоднюю ночь горели мусорки и упаковки с фейерверком

В новогоднюю ночь горели мусорки и упаковки с фейерверком

Запуск фейерверка обошелся малыми жертвами.

ФОТО: Sille Annuk

Последний вечер старого года и новогодняя ночь прошла для южноэстонских спасателей в целом спокойно. В Тарту вызовы поступали лишь в связи с загоревшимися мусорными баками и возгоранием упаковок от фейерверков.

Так, за семь минут до полуночи спасатели получили сообщение, что на улице Равила рядом с мусорным баком горит коробка из-под фейерверка. Спасатели ликвидировали возгорание.

В новогоднюю ночь спасатели Тартумаа получили четыре звонка. В 00.54 поступило сообщение, что в волости Пейпсияэре у магазина Алатскиви горит мусорный бак, в 01.12 стало известно о возгорании большой упаковки фейерверка на улице Рингтеэ в Тарту. В 02.13 поступило сообщение, что в тартуском районе Аннелинн горит стоящая на мусорном баке упаковка фейерверка.

Рано утром в 04.36 центр тревоги получил сообщение о том, что в поселке Ныо Тартуского уезда горит большая пластмассовая мусорка, причем огонь перекинулся на деревянный забор. Спасатели ликвидировали возгорание.

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