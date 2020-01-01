Михаил Кылварт: мне нравится новогодний салют

Несмотря на то, что в Эстонии и Таллинне растет число противников традиционного новогоднего салюта, мэр столицы Михаил Кылварт является сторонником этого пиротехнического шоу, пишет Rus.ERR.
"Я боюсь показаться не очень прогрессивным, но вынужден признаться, что мне лично салют нравится", - заявил Кылварт накануне поздно вечером в интервью ETV+.
"Мы понимаем, что это негативно влияет на окружающую среду. Поэтому в будущем было бы здорово найти альтернативу салюту. Например, это могло бы быть грандиозное лазерное шоу. Но отказываться от праздника и ярких эмоций было бы точно неправильно", - заключил мэр Таллинна Михаил Кылварт.