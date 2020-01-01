Михаил Кылварт: мне нравится новогодний салют

"Я боюсь показаться не очень прогрессивным, но вынужден признаться, что мне лично салют нравится", - заявил Кылварт накануне поздно вечером в интервью ETV+.

"Мы понимаем, что это негативно влияет на окружающую среду. Поэтому в будущем было бы здорово найти альтернативу салюту. Например, это могло бы быть грандиозное лазерное шоу. Но отказываться от праздника и ярких эмоций было бы точно неправильно", - заключил мэр Таллинна Михаил Кылварт.