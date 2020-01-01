Антарктические путешественники прибыли в знаменитую тюрьму

В конце XIX века аргентинское правительство стало отправлять сюда опасных преступников и политзаключенных. В 1920 году местный тюремный комплекс мог вместить свыше 600 заключенных. В тюрьме были свои мастерские, также заключенных использовали на работах за ее пределами – они строили дороги, мосты и даже самую южную в мире железную дорогу. В 1947 году был отдан приказ о закрытии тюрьмы.

С 1950-х годов в помещениях тюрьмы располагается подразделение аргентинского ВМФ. Часть территории отдана в распоряжение Морского музея Ушуайи. Директор Эстонского морского музея и по совместительству матрос «Адмирала Беллинсгаузена» Урмас Дресен договорился с местными коллегами, чтобы для нашей команды провели экскурсию по этому музею.

ФОТО: CJ Kask

Мы слушали рассказы об индейских каноэ и кораблях (от судна «Бигль» до современных круизных лайнеров), бороздивших морские просторы в этих широтах. Особенно интересно было стоять перед картой, на которой были отмечены десятки и десятки парусников, затонувших в проливах Дрейка и Ле-Мэра, а также в канале Бигля.

В той части музея, которая посвящена Антарктиде, есть и отдельный стенд о Фабиане Готтлибе фон Беллинсгаузене.

ФОТО: Tiit Pruuli