Центристы не хотят платить 40 000 евро за "Русский вопрос"

В середине ноября Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии на соответствующее предписание Комиссии по надзору за финансированием партий.

Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.