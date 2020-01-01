Иран в ответ на угрозу Трампа: мы готовы противостоять агрессии

"Мы не стремимся к войнам, но готовы защищать интересы, достоинство и величие нашей страны. Если кто-то нам угрожает, то мы без колебаний будем сопротивляться и бить по нему", - написал он в твиттере.

Такая реакция последовала послед того, как несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп сначала обвинил Иран в организации нападения демонстрантов на американское посольство в Багдаде. Затем Трамп заявил, что иранской стороне придется заплатить большую цену в случае гибели американцев в Ираке, а также - в случае нанесении ущерба объектам США на иракской территории. При этом президент подчеркнул, что это "не предупреждение, а угроза".