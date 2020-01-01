Президент Кальюлайд в январе отправится с визитом в Чили и Антарктиду

Официальный визит в Чили будет посвящен преимущественно сотрудничеству двух стран в цифровой сфере и развитию бизнес-дипломатии, создающему новые возможности для эстонских предприятий, сообщает пресс-секретарь канцелярии президента. В рамках визита запланированы встреча президентов Эстонии и Чили и встреча с представителями чилийского парламента, президент Кальюлайд также откроет Национальный институт кибербезопасности Чили и посетит ряд предприятий.

«Об углублении цифрового сотрудничества между двумя странами говорилось и раньше, соглашения об официальном визите были заключены в сентябре на встрече президентов в Нью-Йорке. Если Эстония — цифровой тигр мира, то Чили — локомотив Латинской Америки в этой сфере, так что областей для сотрудничества хватает. Кроме того, в Чили действует ряд эстонских предприятий, которым президент может со своей стороны оказать поддержку», - сказал советник президента по иностранной политике Лаури Куузинг.

В состав официальной делегации Эстонии также войдут председатель парламентской группы Рийгикогу Эстония-Чили Ивари Падар, посол Эстонии в Чили Март Тармак, советник президента по иностранной политике Лаури Куузинг и представители фирм Cleveron и Timbeter.

После завершения официального визита президент отправится в расположенный на юге Чили город Пунта-Аренас, а оттуда 20 января отправится с рабочим визитом в Антарктику. Там президент присоединится к организованной Эстонским морским музеем и НКО Thetis экспедиции парусника «Адмирал Беллинсгаузен». В рамках визита президент посетит расположенные на острове Кинг-Джордж научные станции, а 27 и 28 января примет участие в мероприятиях в честь 200-летия открытия Антарктиды.

«Участие президента в антарктической экспедиции вновь делает Эстонию чуть шире ее государственных границ. Оно позволяет нам заметным всему миру образом рассказать об Эстонии как морском государстве, но также указать на важные глобальные экологические проблемы, поскольку океанская вода и атмосферный воздух не признают государственных границ. Это очередной шанс познакомить мир также с имиджем Эстонии как цифрового государства и показать, какие не зависящие от географии возможности в наше время предлагает электронное управление», - пояснил Куузинг.

В визите в Антарктику также примет участие советник президента по климату и один из ведущих полярных исследователей Эстонии Тимо Пало, командированный в Антарктику Эстонским морским музеем. По словам Пало, эстонские ученые уже много десятилетий участвуют в исследовании Антартики и их знания до сих пор высоко ценятся.

«Для небольшого государства, у которого нет средств на открытие собственной полярной станции, международное сотрудничество является единственной возможностью участвовать в крайне актуальных для мира полярных исследованиях, - сказал Пало. - Президент посетит ряд полярных станций стран, у которых были в прошлом или есть и сейчас совместные проекты с эстонскими учеными».