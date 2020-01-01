Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation успешно оспорила штраф в размере 2 миллионов долларов, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином. По мнению американских властей, корпорация нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России, передает Newsru.com.
Суд постановил, что власти США не дали компании в 2014 году достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление окружного суда штата Техас.
В иске ExxonMobil утверждается, что корпорация была неправомерно оштрафована за ведение бизнеса с "Роснефтью", на которую не было на тот момент наложено санкций, а ограничительные меры касались только главы и председателя совета директоров компании Игоря Сечина. Напомним, санкции в отношении "Роснефти" и ее дочерних структур были введены только в сентябре 2015 года.
В Exxon уточнили, что неверная интерпретация распоряжения президента Барака Обамы 2014 года нарушает Закон об административной процедуре. "ExxonMobil признает решение суда. Компания подтверждает, что соблюдала все санкции", - говорится в заявлении компании.
Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попал в санкционный список Минфина США 28 апреля 2014 года, а соглашения ExxonMobil с "Роснефтью" были заключены с 14 по 23 мая 2014 года, передает РБК. В июле 2014 года Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) направило Exxon повестку, в которой уведомило, что компания, возможно, нарушила санкционный режим, заключив с "Роснефтью" восемь соглашений, подписанных Сечиным. В июле 2017 года офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов за ведение дел с "Роснефтью".