Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Суд постановил, что власти США не дали компании в 2014 году достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с "Роснефтью", которые нарушали введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление окружного суда штата Техас.

В иске ExxonMobil утверждается, что корпорация была неправомерно оштрафована за ведение бизнеса с "Роснефтью", на которую не было на тот момент наложено санкций, а ограничительные меры касались только главы и председателя совета директоров компании Игоря Сечина. Напомним, санкции в отношении "Роснефти" и ее дочерних структур были введены только в сентябре 2015 года.

В Exxon уточнили, что неверная интерпретация распоряжения президента Барака Обамы 2014 года нарушает Закон об административной процедуре. "ExxonMobil признает решение суда. Компания подтверждает, что соблюдала все санкции", - говорится в заявлении компании.