Чт, 2.01.2020
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  • Объявленная в розыск 30-летняя Наталия нашлась
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Объявленная в розыск 30-летняя Наталия нашлась

Полицейский автомобиль

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В среду днем полиция обратилась за помощью в поисках Наталии, которая ночью того же дня покинула попечительский дом и не вернулась.

Наталия ушла из расположенного в Раквере попечительского дома ночью 1 января и до сих пор не вернулась. Ее телефон был выключен. У Наталии не было с собой необходимых лекарств, которые она принимает ежедневно, поэтому она могла попасть в беду.

В четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Наталию удалось найти. В полиции добавили, что с ней все в порядке.

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