Объявленная в розыск 30-летняя Наталия нашлась

В среду днем полиция обратилась за помощью в поисках Наталии, которая ночью того же дня покинула попечительский дом и не вернулась.
Наталия ушла из расположенного в Раквере попечительского дома ночью 1 января и до сих пор не вернулась. Ее телефон был выключен. У Наталии не было с собой необходимых лекарств, которые она принимает ежедневно, поэтому она могла попасть в беду.
В четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Наталию удалось найти. В полиции добавили, что с ней все в порядке.