Картина дня: печальные итоги новогодней ночи, Эстония – член Совбеза ООН и удешевление электричества

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями первого дня нового 2020 года.
Керсти Кальюлайд: 2019-й стал годом, когда яйцо учило курицу
Rus.Postimees публикует перевод новогоднего приветствия президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Читать далее...
Фото и видео: так на площади Вабадузе встретили Новый год
Вчера вечером жители и гости столицы традиционно собрались на площади Вабадузе, чтобы вместе отметить Новый год. Читать далее...
Новогодняя ночь в Эстонии: 43 жертвы домашнего насилия, три тяжелых ДТП и 19 пьяных водителей
Хотя в городах Эстонии в новогоднюю ночь общественные мероприятия прошли спокойно, работы у полиции было достаточно. Основная причина, к сожалению, домашнее насилие. Читать далее...
Смотри, какой кошмар творился на улицах Старого Таллинна в новогоднюю ночь!
Давайте посмотрим, что происходило на улицах эстонской столицы после полуночи. Вот первый фотоотчет прямо с улиц Таллинна, и мы надеемся, что твоя мама не увидит эти фотографии! Читать далее...
Фото: Эстония с сегодняшнего дня – член Совбеза ООН
Президент Керсти Кальюлайд вывесила сегодня перед президентской канцелярией флаг ООН в ознаменование начала членства Эстонии в Совбезе ООН. Читать далее...
В Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек
В Таллинне на Ярвевана-теэ за полчаса до Нового года произошла тяжелая авария, в которой пострадали восемь человек. Читать далее...
Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 30-летнюю Наталию
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Наталии, которая сегодня ночью покинула попечительский дом и не вернулась. Читать далее...
Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году
Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Читать далее...
Электричество внезапно подешевело
Теплый декабрь стал причиной значительного удешевления электричества. Средняя цена в эстонском регионе на бирже электричества NordPool Spot упала в декабре по сравнению с ноябрем на 15% до 39,05 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Рейнсалу о «Спутнике»: Эстония готова обеспечить применение законов с помощью законной силы
Эстония предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы, находящейся в распоряжении государства, подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после прекращения деятельности российского агентства «Спутник». Читать далее...
В Румынии врачи нечаянно сожгли пациентку во время операции
В румынском столице Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе электроскальпелем, в результате чего она умерла. Читать далее...
В Германии вспыхнул пожар в зоопарке, погибли все обезьяны
В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли. Читать далее...