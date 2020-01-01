Картина дня: печальные итоги новогодней ночи, обман водителей и рост минимальной зарплаты

Керсти Кальюлайд: 2019-й стал годом, когда яйцо учило курицу

Rus.Postimees публикует перевод новогоднего приветствия президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Фото и видео: так на площади Вабадузе встретили Новый год

Вчера вечером жители и гости столицы традиционно собрались на площади Вабадузе, чтобы вместе отметить Новый год. Читать далее...

Новогодняя ночь в Эстонии: 43 жертвы домашнего насилия, три тяжелых ДТП и 19 пьяных водителей

Хотя в городах Эстонии в новогоднюю ночь общественные мероприятия прошли спокойно, работы у полиции было достаточно. Основная причина, к сожалению, домашнее насилие. Читать далее...

Новогодняя ночь для спасателей: в три раза больше вызовов, двое погибших в пожарах

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночью в три раза больше вызовов, чем обычно. Читать далее...

Новый год в Таллинне: для 66 пьяных вызвали скорую, человек упал из окна третьего этажа

В новогоднюю ночь в Таллинне медики скорой оказали помощь более 340 людям. Читать далее...

Смотри, какой кошмар творился на улицах Старого Таллинна в новогоднюю ночь!

Давайте посмотрим, что происходило на улицах эстонской столицы после полуночи. Вот первый фотоотчет прямо с улиц Таллинна, и мы надеемся, что твоя мама не увидит эти фотографии! Читать далее...

Российские мошенники открыли охоту на автомобилистов из Евросоюза: среди жертв и жители Эстонии

В ночь с 30 на 31 декабря в Ленинградской области сразу с нескольких легковых автомобилей пропали регистрационные номера. При этом безномерными стали иномарки исключительно автомобилистов из Евросоюза. Читать далее...

Фото: Эстония с сегодняшнего дня – член Совбеза ООН

Президент Керсти Кальюлайд вывесила сегодня перед президентской канцелярией флаг ООН в ознаменование начала членства Эстонии в Совбезе ООН. Читать далее...

В Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

В Таллинне на Ярвевана-теэ за полчаса до Нового года произошла тяжелая авария, в которой пострадали восемь человек. Читать далее...

В Эстонии выросла минимальная зарплата

Размер минимальной заработной платы основан на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году. Читать далее...

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 30-летнюю Наталию

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Наталии, которая сегодня ночью покинула попечительский дом и не вернулась. Читать далее...

Смотрите, какие поправки к закону вступят в силу в новом году

Министерство финансов представило итоговый обзор законодательных поправок в своей области, которые вступят в силу в 2020 году. Крупнейшие касаются Закона о подоходном налоге, где среди прочего будет устранено двойное налогообложение, вызванное предыдущими поправками. Читать далее...

Электричество внезапно подешевело

Теплый декабрь стал причиной значительного удешевления электричества. Средняя цена в эстонском регионе на бирже электричества NordPool Spot упала в декабре по сравнению с ноябрем на 15% до 39,05 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Рейнсалу о «Спутнике»: Эстония готова обеспечить применение законов с помощью законной силы

Эстония предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы, находящейся в распоряжении государства, подчеркнул министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после прекращения деятельности российского агентства «Спутник». Читать далее...

В Румынии врачи нечаянно сожгли пациентку во время операции

В румынском столице Бухаресте хирург одной из клиник случайно поджег пациентку на операционном столе электроскальпелем, в результате чего она умерла. Читать далее...

В Германии вспыхнул пожар в зоопарке, погибли все обезьяны