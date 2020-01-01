Фото: последствия шторма до сих пор видны

Сделавший фотографии Яано Юнсон сказал Lõuna-Eesti Postimees, что такая картина наблюдалась в этот понедельник.

«Дерево на проводах, и особенно удивительно то, что спустя недели это никого не волнует. Силами одного человека, видимо, ее не достать, поскольку она достаточно большая», - рассказал Юнсон.

Упавшее дерево в Ряпина. ФОТО: Jaano Junson