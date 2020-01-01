Фото: последствия шторма до сих пор видны

В Пыльвамаа вблизи Ряпина на Рахумяэ-Кахква-теэ до сих пор на линиях электропередач висит ветка дерева, которая упала туда во время шторма в середине декабря.
Сделавший фотографии Яано Юнсон сказал Lõuna-Eesti Postimees, что такая картина наблюдалась в этот понедельник.
«Дерево на проводах, и особенно удивительно то, что спустя недели это никого не волнует. Силами одного человека, видимо, ее не достать, поскольку она достаточно большая», - рассказал Юнсон.
Напомним, что из-за мощного шторма, который обрушился на Эстонию 18 декабря, Спасательный департамент получил свыше 500 вызовов. Большинство из них были связаны с упавшими на дорогу деревьями.