Ср, 1.01.2020
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Фото: последствия шторма до сих пор видны

Räpina lähedal on tormist saadik elektriliinil puuharu.

ФОТО: Jaano Junson

В Пыльвамаа вблизи Ряпина на Рахумяэ-Кахква-теэ до сих пор на линиях электропередач висит ветка дерева, которая упала туда во время шторма в середине декабря. 

Сделавший фотографии Яано Юнсон сказал Lõuna-Eesti Postimees, что такая картина наблюдалась в этот понедельник.

«Дерево на проводах, и особенно удивительно то, что спустя недели это никого не волнует. Силами одного человека, видимо, ее не достать, поскольку она достаточно большая», - рассказал Юнсон.

Упавшее дерево в Ряпина.

ФОТО: Jaano Junson

Напомним, что из-за мощного шторма, который обрушился на Эстонию 18 декабря, Спасательный департамент получил свыше 500 вызовов. Большинство из них были связаны с упавшими на дорогу деревьями.

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