Новогодняя ночь для спасателей: в три раза больше вызовов, двое погибших в пожарах

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночью в три раза больше вызовов, чем обычно.
По словам ответственного дежурного Тоомаса Кяэпярина, в основном спасателям приходилось тушить загоревшиеся коробки фейерверков и мусорные контейнеры, в которые их выбрасывали, сообщает rus.err.ee.
Представитель Спасательного департамента отметил, что серьезных происшествий, обусловленных новогодними салютами, отмечено не было. В то же время в Харьюском уезде - в волости Харку и в городе Сауэ - произошло два пожара, в каждом из которых погибло по одному человеку. Однако эти происшествия не были напрямую связаны с празднованием Нового года.