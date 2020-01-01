Новогодняя ночь для спасателей: в три раза больше вызовов, двое погибших в пожарах

Представитель Спасательного департамента отметил, что серьезных происшествий, обусловленных новогодними салютами, отмечено не было. В то же время в Харьюском уезде - в волости Харку и в городе Сауэ - произошло два пожара, в каждом из которых погибло по одному человеку. Однако эти происшествия не были напрямую связаны с празднованием Нового года.