Ср, 1.01.2020
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Счастливого Нового года!
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Новогодняя ночь для спасателей: в три раза больше вызовов, двое погибших в пожарах

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночью в три раза больше вызовов, чем обычно.

По словам ответственного дежурного Тоомаса Кяэпярина, в основном спасателям приходилось тушить загоревшиеся коробки фейерверков и мусорные контейнеры, в которые их выбрасывали, сообщает rus.err.ee.

Представитель Спасательного департамента отметил, что серьезных происшествий, обусловленных новогодними салютами, отмечено не было. В то же время в Харьюском уезде - в волости Харку и в городе Сауэ - произошло два пожара, в каждом из которых погибло по одному человеку. Однако эти происшествия не были напрямую связаны с празднованием Нового года. 

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