Ср, 1.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
Счастливого Нового года!
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  • Год свиньи точно прошел? Первого января на улицы городов стыдно взглянуть

Фото ⟩ Год свиньи точно прошел? Первого января на улицы городов стыдно взглянуть

ФОТО: Lilli Tölp

Хотя год свиньи уже прошел, к сожалению, привычка некоторых людей бросать мусор на улице никуда не делась.

Так, фотографы Postimees в Пярну и Валга прогулялись по улицам и засняли брошенный людьми в новогоднюю ночь мусор. В основном это были упаковки из-под фейерверков, а также пустые бутылки и стаканчики.

Смотрите фото!

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