Фото ⟩ Год свиньи точно прошел? Первого января на улицы городов стыдно взглянуть

Rus.Postimees.eeЭстонияГод свиньи точно прошел? Первого января на улицы городов стыдно взглянуть 27 1 января 2020, 16:29Фото ⟩ Год свиньи точно прошел? Первого января на улицы городов стыдно взглянутьrus.postimees.eeФОТО: Lilli TölpХотя год свиньи уже прошел, к сожалению, привычка некоторых людей бросать мусор на улице никуда не делась.Так, фотографы Postimees в Пярну и Валга прогулялись по улицам и засняли брошенный людьми в новогоднюю ночь мусор. В основном это были упаковки из-под фейерверков, а также пустые бутылки и стаканчики.Смотрите фото! 27 валгамусорновогодняя ночьпярнуулицы