Но не спешите выбрасывать старые консоли, для них в этом году выйдет множество стоящих игр: например, ролевая игра Cyberpunk 2077, где главного героя, гитариста с серебряной кибер-рукой Джонни Сильверхенда сыграл Киану Ривз; римейк японской Final Fantasy 7; новая Avengers по комиксам Marvel и сиквел про зомби The Last of Us.