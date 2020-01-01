В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей, пишет "Интерфакс".

Союз производителей алкогольной продукции РФ ранее предлагал повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за 0,5 литра. Организация ссылалась на повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.

Повысить минимальную цену на коньяк предлагал директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, который считает, что минимальная розничная цена должна быть на уровне 400-450 рублей за бутылку 0,5 литра.

Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 января 2019 года. В России также действует минимальная цена на шампанское - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Выросла также ставка акциза на табачные изделия, передает РБК. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, акциз на сигареты вырос до 1966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. Ранее этот показатель составлял 1890 руб.

В 2021 и 2022 годах он поднимется до 2045 и 2127 рублей соответственно.

Акциз на одну сигару вырос с 207 до 215 руб. В 2021 году он составит 224 руб., а в 2022 году — 233 руб.

Закон также вводит акцизы для многоразовых электронных сигарет и всех устройств для нагревания табака. Для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака в этом году акциз составит 50 руб. за штуку, в 2021 и 2022 годах — 52 и 54 руб. соответственно.