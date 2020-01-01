Жестокое убийство подростка: 22-летнего обвиняемого начнут судить в конце февраля

Судебное следствие по уголовному делу, в котором 22-летнему Эдуарду Каску предъявлено обвинение в жестоком убийстве 16-летнего подростка, начнется в конце февраля.
Первое заседание, на котором начнется рассмотрение дела по существу, назначено на 26 февраля, сообщает rus.err.ee.
Кроме того, Каска обвиняют в грубом нарушении общественного порядка, применении физического насилия, угрозе причинить вред здоровью и убить полицейского, а также краже, передает пресс-служба Лыунаской окружной прокуратуры.
Напомним, что, согласно обвинению, Каск решил наказать знакомого 16-летнего подростка, который, по мнению обвиняемого, остался ему должен. Для этого утром 30 июня обвиняемый поехал в деревню Кюкитая Тартуской волости, где поджег жилой дом, в котором находился потерпевший. В результате пожара на втором этаже дома оказался в ловушке 16-летний подросток, который получил тяжелые ожог и умер в результате отравления угарным азом. То есть убийство было совершено особенно мучительным, жестоким и общественно опасным способом.