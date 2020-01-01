Ср, 1.01.2020
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  • Российские мошенники открыли охоту на автомобилистов из Евросоюза: среди жертв и жители Эстонии

Российские мошенники открыли охоту на автомобилистов из Евросоюза: среди жертв и жители Эстонии

Автомобили. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В ночь с 30 на 31 декабря в Ленинградской области сразу с нескольких легковых автомобилей пропали регистрационные номера. При этом безномерными стали иномарки исключительно автомобилистов из Евросоюза.

Так, днем 31 декабря во всеволожскую полицию обратился 23-летний житель Нарвы. У него сняли номера с бежевой Audi A6 на бульваре Менделеева, пишет портал 47news.

В такую же беду попал 32-летний житель Олайне (латвийский город). На улице Авиаторов Балтики без госзнаков остался его Volksvagen Golf. Остался без цифро-буквенной идентификации и Mercedes MK 50-летней жительницы Нарвы, припаркованный на бульваре Менделеева.

Вслед за жителями Балтии к полицейским потянулись и русскоязычные жители Германии. Так с Volkswagen Golf, принадлежащего 35-летнему жителю саксонского Хальберштадта, номера сняли на улице Авиаторов Балтики.

Во всех случаях автовладельцы находили на лобовом стекле своих иномарок под дворниками бумажку с номером мобильного телефона. Им предлагалось перевести на указанный номер тысячу рублей, чтобы узнать местонахождение пропавших номеров.

Некоторые пострадавшие пошли на сделку с мошенниками и перечислили деньги на номер, но номерные воры своего слова не сдержали.

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