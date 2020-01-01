Ср, 1.01.2020
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Умер художник Пеэтер Аллик

Пеэтер Аллик.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

В последний вечер 2019 года умер 53-летний художник и график Пеэтер Аллик, пишет Postimees со ссылкой на Eesti Ekspress.

Пеэтер Аллик в 1987-1993 годах изучал искусство в Тартуской художественной школе, Тартуском университете и Эстонской академии художеств.

В своем творчестве Аллик отражал политические и социальные события, но делал это через своеобразный юмор и гротеск.

Пеэтер Аллик получил множество наград, в том числе в 1993 году премию галереи Tokko&Arraku, в 1997 году премию от Союза художников Эстонии и в 2001 году премию Конрада Мяэ.

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