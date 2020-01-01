Умер художник Пеэтер Аллик

В своем творчестве Аллик отражал политические и социальные события, но делал это через своеобразный юмор и гротеск.

Пеэтер Аллик получил множество наград, в том числе в 1993 году премию галереи Tokko&Arraku, в 1997 году премию от Союза художников Эстонии и в 2001 году премию Конрада Мяэ.