Необычный интеграционный проект: молодых мигрантов подселят к старикам

Пенсионеры стремятся к общению

Кристин Оман, которая раньше работала в местном антикризисном центре, говорит, что ее заинтриговала идея проекта SällBo. Пенсионерке уже давно нравилось общаться с 20-летними друзьями ее дочери и мужем-музыкантом. "В последние годы я каждое Рождество проводила со своей дочерью в Гетеборге. Им нравятся нестандартные люди. Никто не сидел, уставившись в планшеты или телефоны - все общались".

Но все же дочь живет в 200 километрах от Кристин, а сын - в два раза дальше, в Карлстаде. Поэтому спустя семь лет после выхода на пенсию женщина почувствовала себя одиноко в своей квартире в центре города.

В SällBo квартиры маленькие, однако в доме много совместного пространства. На каждом этаже есть две гостиные, которые были преобразованы в художественную мастерскую, комнату для занятий йогой, библиотеку, комнату для настольных и компьютерных игр, тренажерный зал. А кухни были тематически украшены как помещения для маринования, выпечки или выращивания зелени. Авторы проекта надеются, что это будет стимулировать жителей больше передвигаться между этажами.

Калле и Анки Андерсон, которым 85 и 70 лет, переехали сюда из соседнего дома, расположенного в 300 метрах. Они уже встречались с молодежью, которая жила здесь раньше, пока дом еще был предназначен только для беженцев. "Здесь жили 89 детей-мигрантов, и у нас не было с ними никаких проблем, - вспоминает Анки. - Они ничего не рушили, всегда здоровались и были дружелюбны".

Как и Оман, чету Андерсон, в первую очередь, привлекла перспектива пожить рядом с молодежью. "Мы думаем, что будем много с ними общаться. Нам не хочется жить только со стариками, - говорит Анки. - Думаю, мы будем заваривать кофе, сидеть и общаться потихоньку. Посмотрим".

Борьба с одиночеством

Драгану Чурович удивило то, что ее проект заинтересовал не только пожилых шведов, но и молодых.

С тех пор как у Розанны Симсон полтора года назад родился сын, она жила со своей свекровью, но подыскивала новое место для отдельной жизни. "Мы вздохнули с облегчением, когда увидели этот дом. Мы боялись, что после жизни в большой семье нам будет одиноко в отдельной комнате, - поясняет она. - Я обожаю жить со стариками. Обычно они очень болтливы и постоянно рассказывают, как они жили, когда были молодыми. По-моему, это очень мило".