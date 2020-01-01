Спикер Рийгикогу призвал следить за ситуацией в России и упрекнул президента Эстонии

Спикера Рийгикогу Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении на ETV призвал всех к сдержанности и взаимному уважению.
Публикуем новогоднее обращение Пыллуааса в полном объеме:
Дорогой народ Эстонии!
Чудесные праздники – позади. Наступил новый год. Мы вошли в новое десятилетие третьего тысячелетия. Прошлый год был полон важных дат и событий.
Как спикеру Рийгикогу, мне в первую очередь вспоминается юбилей парламента. В апреле со дня основания первого демократического представительного собрания Эстонии – Учредительного собрания – прошло 100 лет. Это – и день рождения Рийгикогу.
Флагу Эстонии исполнилось 135 лет. Певческому празднику – 150. О чем пели на первом певческом празднике? Об эстонском языке и культуре, о красоте природы, об извилистых реках и зеркальных озерах, о душе и счастье. Было много сердечности и душевной теплоты. Точно так же поем сегодня и мы.
Эстония – единственное государство в мире, где люди говорят, поют и думают на эстонском языке. Эстонский язык стал государственным сто лет тому назад. И сто лет исполнилось со дня повторного открытия национального университета – Тартуского университета. Но не везде в Эстонии на сегодняшний день нам достаточно родного языка. Все больше тревоги вызывает неуклонный рост использования английского языка в высшем образовании и обслуживании. Мы должны сохранить и защитить наш родной язык.
Дорогие друзья,
У нас есть все причины гордиться нашими школьниками. В прошлом году в тестировании PISA они показали первый результат по Европе и один из лучших – по всему миру. Это – высокая оценка и дань уважения эстонской системе образования. Дорогие дети и подростки, завтрашний день – в ваших руках. Вам предстоит сформировать его и выполнить задуманное.
В 2019 году Эстония вошла в историю и в спорте. Отт Тянак стал чемпионом мира по авторалли. Поздравляем Тянака и всю команду. Мы гордимся вашими достижениями. Маленькая Эстония благодаря спорту, без сомнений, становится больше. Я желаю нашим спортсменам успехов на летних Олимпийских играх в Токио.
Прошлый год был для Эстонии успешным и на международной арене. Мы были избраны непостоянным членом Совета безопасности ООН. Мы должны будем формировать свое мнение по многим важным для всего мира вопросам. Но это также принесет нам известность. В то же время, наши позиции по сложным вопросам могут вызвать у кого-то недовольство. Таким образом, выполнение внешней политики Эстонии в рамках работы Совета безопасности – сложная работа.
Мир стал сложнее, чем был пару десятилетий тому назад. Нам важно знать, что станет с Европейским союзом. Мы должны следить за ситуацией в России, которая претворяет в жизнь свои собственные агрессивные геополитические планы. Повышение нашей обороноспособности и присутствия НАТО – основные приоритеты безопасности Эстонии. То же касается и укрепления трансатлантических связей и сотрудничества со всеми союзниками и друзьями.
Дорогие соотечественники!
В марте прошлого года состоялись выборы в Рийгикогу. По их итогам была создана новая правительственная коалиция, представляющая народное большинство. Правительственный союз работает во имя того, чтобы в Эстонии хорошо жилось и наши люди вернулись домой.
В Эстонии бытует традиция, согласно которой новой коалиции дается 100 дней без критики. В этот раз традиция не была соблюдена. Ни оппозицией, ни СМИ, ни президентом. Хотел бы призвать всех быть более сдержанными и проявлять больше уважения друг к другу. Разрушительные процессы и противостояние – это путь в никуда.
Эстонское государство было создано для того, чтобы сохранить эстонский язык, народ и культуру. Это закреплено в нашей Конституции. Я не устану это повторять. Именно этого принципа и этой цели все мы должны придерживаться.
Второго февраля исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора. Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией. При восстановлении независимости все государства признали Эстонию преемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор действителен и по сей день значится в сборнике действующих международных договоров ООН.
Дорогой народ Эстонии!
Как поется в известной песне, «сегодня я видел Эстонию». Летом в рамках конкурса Эстонского сельского движения «Родной край» я посетил 15 прекрасных деревень по всей Эстонии. Я видел, как люди заботятся о своих семьях и домах, о своих деревнях, как они сотрудничают. Их глаза блестели, а дела были искренними. Радость совместной деятельности объединяет и возвышает наших людей и нашу землю. Имея волю и стремление, вместе мы можем сделать невероятно много.
Мы движемся вперед. Назад идти нельзя.
Давайте гордиться своей землей и своим народом.
Надеюсь, что следующий год принесет всем радость и позволит прекрасным мечтам исполниться.
Желаю всем счастливого нового года!
Да здравствует Эстония!