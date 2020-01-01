Конфликт между таксистом и пьяной компанией закончился выстрелом из стартового пистолета

Первого января в 4.43 в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Парди произошел инцидент между таксистом и пьяной молодежью, пишет Pärnu Postimees. Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Риво Сааре сказала, что, по предварительным данным, таксист посчитал, что находящаяся в состоянии алкогольного опьянения компания может напасть и истолковал их поведение как опасное для себя, поэтому сделал выстрел. Полицейские забрали у него стартовый пистолет на хранение до выяснения всех обстоятельств.

Сегодня в Пярну в различных местах прошли рейды по проверке водителей на трезвость. Всего было проверено 1553 водителя, из которых шестеро употребляли алкоголь.