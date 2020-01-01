Конфликт между таксистом и пьяной компанией закончился выстрелом из стартового пистолета

Новогодняя ночь для полицейских в Пярнумаа была полна работы. В том числе приходилось заниматься как пьяными водителями, так и таксистом, который выстрелил из стартового пистолета.
Первого января в 4.43 в полицию поступило сообщение, что в Пярну на улице Парди произошел инцидент между таксистом и пьяной молодежью, пишет Pärnu Postimees. Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Риво Сааре сказала, что, по предварительным данным, таксист посчитал, что находящаяся в состоянии алкогольного опьянения компания может напасть и истолковал их поведение как опасное для себя, поэтому сделал выстрел. Полицейские забрали у него стартовый пистолет на хранение до выяснения всех обстоятельств.
Сегодня в Пярну в различных местах прошли рейды по проверке водителей на трезвость. Всего было проверено 1553 водителя, из которых шестеро употребляли алкоголь.
«В первые дни года полиция, конечно, больше сил уделяет безопасности дорожного движения. Хотя алкоголь и руль не совместимы, люди продолжают на пьяную голову садиться за руль. Безусловно, продолжим рейды как в городах, так и на трассах, поскольку пьяные водители опасны как для себя, так и других», - сказал Сааре.