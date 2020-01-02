На востоке Австралии из-за пожаров объявлена массовая эвакуация

Служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами в четверг, 2 января, определила территорию, которую необходимо покинуть. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.

HMAS Choules and MV Sycamore have sailed from Sydney, on their way to provide support to bushfire relief efforts on NSW South Coast and NE Victoria. Navy also continues to provide helicopters and support to @NSWRFS aerial operations.#AustralianNavy #AustraliaFires #OurCommunity pic.twitter.com/PHWp8L0Tvy — Chief of Navy Australia (@CN_Australia) 1 января 2020 г.

Днем ранее в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Это больше площади Дании или Нидерландов. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.