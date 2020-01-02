WADA запретила марихуану и пообещала защитить чистых спортсменов

Под запретом оказались октодрин и левометадон. WADA прояснило позицию по запрету на употребление каннабиноидов. Отныне запрещены все природные и синтетические каннабиноиды. Инертный газ аргон, использование которого ранее приравнивалось к употреблению допинга, исключен из списка.

31 декабря глава WADA Крейг Риди, подводя итоги года, заявил, что ситуация с допингом у российских спортсменов вывела агентство на качественно новый уровень. «Я рад видеть, как WADA справилось с трудностями, в особенности с допингом в российском спорте», — написал Риди в сообщении на сайте агентства.

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька пообещал защитить права чистых спортсменов. Такое сообщение функционер, вступивший в должность 1 января, опубликовал в Twitter.

«Возглавлять WADA в грядущие годы — большая ответственность. Я постараюсь сделать все, чтобы защитить права чистых атлетов и построить для них мир свободный от допинга. Скромность и трудолюбие — эти качества поведут меня к цели», — написал Банька.