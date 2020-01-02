График ⟩ У эстонских пенсионных фонов выдался замечательный год

Более высокую производительность фонды показывали только в 2009 году, когда рынки акций начали восстанавливаться после кризиса 2008 года.

Среди фондов второй пенсионной ступени завершившийся год был успешным для индексных фондов. Из 23 пенсионных фондов лучшие показатели были у четырех индексных фондов.

Самую высокую производительность – 27,4 процента – показал пенсионный фонд Swedbank K1990-1999, который предназначен для людей, родившихся в период с 1990 по 1999 год.

Как ни странно, но среди индексных фондов самый скромные показатели показал фонд Tuleva. В то же время именно фонд Tuleva с помощью агрессивной кампании побудил людей покинуть банковские пенсионные фонды и создать собственные индексные фонды.

К настоящему моменту почти 36 000 инвесторов сделали выбор в пользу индексных фондов.

Больше всего человек присоединилось к индексному фонду Tuleva (13 548 инвесторов), следом за которым идет Swedbank K1990-1999 (10 248 инвесторов).

Среди управляемых фондов в прошлом году больше производительностью мог похвастаться пенсионный фонд Luminor A Pluss (20,7 процента).

Очень слабыми результатами в прошлом году выделялись пенсионные фонды LHV, которые в предшествовавшем десятилетии были в числе лидеров. Среди пенсионных фондов второй ступени самую большую производительность – 5,8 процента – показал фонд LHV L, который до последнего времени возглавлял рейтинг.