Александр Радулов принес победу "Далласу" в "Зимней классике НХЛ"

Матч под открытым небом на футбольном стадионе "Коттон Боул" собрал более 90 тысяч зрителей, из которых около 20 тысяч приехали поддержать гостевую команду, "Нэшвилл Предаторс".

В плюсовую температуру к погодным условиям быстрее приспособились гости из Теннесси, которые усилиями Мэтта Дюшена и Данте Фаббро уже к седьмой минуте повели 2:0.