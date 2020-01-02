Александр Радулов принес победу "Далласу" в "Зимней классике НХЛ"

Первого января в Далласе состоялся традиционный матч "Зимней классики НХЛ".
Матч под открытым небом на футбольном стадионе "Коттон Боул" собрал более 90 тысяч зрителей, из которых около 20 тысяч приехали поддержать гостевую команду, "Нэшвилл Предаторс".
В плюсовую температуру к погодным условиям быстрее приспособились гости из Теннесси, которые усилиями Мэтта Дюшена и Данте Фаббро уже к седьмой минуте повели 2:0.
"Даллас" начал победный камбэк только в конце второго периода, когда Блэйк Комо забросил первую шайбу "Звезд". Развить и закрепить успех "Даллас" смог в самом начале третьего периода - Яллмарк-Нюлен на 41-й минуте сравнял счет, на 45-й минуте 12-ю шайбу в сезоне забросил Александр Радулов, а окончательный счет, 4:2 в пользу "Далласа" установил Андрей Секера на 46-й минуте.