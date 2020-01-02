24 часа в Ле-Мане: украденная победа

Все подробности работы над машиной, конечно, в фильме не переданы – чтобы та часть зрителей, которая не относится к фанатам автоспорта, не заскучала. Но каким тяжким был путь к цели – это показано наглядно.

И тут самое время раскрыть другой конфликт, между друзьями, Шелби и Майлзом. Характеры у них слишком разные: герой Дэймона - реалист, знает, до какой черты можно доходить в противостоянии с боссами, где необходимо уступить (в мелочах), а где биться до конца (когда речь заходит об участии Майлза в Ле-Мане). Герой Бэйла – безбашенный парень, компромиссов для него не существует; в гонках он видит поэзию, а это слишком высокая материя, чтобы примешивать к ней какие-то земные прагматичные мотивы. По-настоящему поэтичен внутренний монолог Майлза, когда тот за рулем раскрывает свои ощущения: на 7000 оборотах в минуту он чувствует себя оторвавшимся от земли, растворяющимся в стихии скорости.

Предательство и гибель

Великолепно снята гонка в Ле-Мане. (Здесь создатели фильма добиваются того, что очень редко получается в картинах о спорте, особенно если они основаны на реальном материале: ты знаешь, чем закончится соревнование, и вместе с тем всеми мыслями и чувствами – там, на трассе, с героями).

Как и положено в подобных фильмах, Майлз на старте испытывает трудности (не закрывается дверь), теряет время, но постепенно наверстывает упущенное и выходит в лидеры. К тому моменту, когда все «Феррари» выбыли из-за аварий и неисправностей, а три машины Ford GT40 возглавили гонку (Кен Майлз и Деннис Хьюлм на круг с лишним опережали второй экипаж, Брюс МакЛарен и Крис Эймон), Лео Биби пришла «гениальная идея эффектного фото»: все три машины (третья отставала на пять кругов) должны были пересечь линию финиша одновременно. Биби сообщил о своей задумке боссу, и тот отдал распоряжение: выполнять. Перед последней сменой водителей Майлз и МакЛарен были извещены об этом решении.

Ни Майлзу, ни Шелби идея не могла понравиться. Но пришлось подчиниться. И тут оказалось, что Биби сознательно предал Майлза, который вынес на своих плечах основную тяжесть эпопеи с испытаниями и совершенствованием машины – и основную тяжесть гонки.

Шелби и Майлз не знали, что при одновременном (или почти одновременном) финише двух машин победа присуждается той, которая прошла за 24 часа большее расстояние. Машина МакЛарена/Эймона по результатам стояла на стартовой позиции на пятом месте, проигрывая полтора десятка метров машине Майлза/Хьюлма. И, следовательно МакЛарен и Эймон были объявлены победителями.

Биби не хотел, чтобы неудобный Майлз стал триумфатором Ле-Мана!

Осенью того же года Кен Майлз погиб, испытывая на треке в Риверсайде улучшенную модель GT40. В фильме гибель гонщика показана поэтично, как и его жизнь. На дальнем плане машина исчезает между дюнами – и вдруг в воздух взмывает столб песка и пламя. Герой Бэйла исчез, растворившись в стихии скорости.

Таких людей, как Кен Майлз, сопровождают легенды и после ухода из жизни. В конце 1980-х бывший полицейский из Калифорнии, фанат автомобильных гонок Фред Джон, обнаружил в полицейских архивах два разных и противоречивых свидетельства о смерти Кена Майлза. К тому же не было найдено ни одного свидетельства о кремации и похоронах гонщика. Фред Джон продолжил расследование и обнаружил в штате Висконсин старика с автомобильными правами на имя Кена Майлза, 1918 года рождения. Старик сообщил, что он остался жив в той аварии, но стал инвалидом. Концерн заплатил ему 2 миллиона долларов за то, чтобы тот скрылся от людей и хранил тайну. Кэрролл Шелби был тогда еще жив (он скончался в 1990 году). Фред Джон навестил его. Когда Шелби услышал рассказ сыщика, он выронил из рук тарелку с едой и изменился в лице, но не произнес ни слова.