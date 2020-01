24 часа в Ле-Мане: украденная победа

Мужская работа

Картина, созданная Мэнголдом, его сценаристами и оператором, а также – last not least – Бэйлом и Дэймоном, возвращает нас во времена героического голливудского кинематографа, снимавшего фильмы о сильных, идущих напролом к цели суровых парнях; женщинам в таких картинах отводилась роль преданных и столь же сильных духом, как и их мужчины, боевых подруг. Героический эпос отошел в прошлое, но тоска по нему ощущается все сильнее. (Подобной тоской, как ни странно, проникнута и последняя картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».)