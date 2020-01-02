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  • Моуринью снова вляпался в историю, "Арсенал" впервые победил при новом тренере

Моуринью снова вляпался в историю, "Арсенал" впервые победил при новом тренере

Soccer Football - Premier League - Southampton v Tottenham Hotspur - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - January 1, 2020 Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho is shown a yellow card by referee Mike Dean REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

ФОТО: Ian Walton/REUTERS

Футбольный новый год открылся в Европе матчами 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Первую победу при новом главном тренере, испанце Микеле Артете, и всего вторую в 16 матчах одержал лондонский "Арсенал". "Канониры" дома переиграли "Манчестер Юнайтед" 2:0, в составе которого в очередной раз отсутствовал Поль Погба, который, по слухам, твердо намерен покинуть "МЮ", перейдя в "Ювентус" или "Реал". Победа в родных стенах помогла "Арсеналу" выйти на десятое место АПЛ.

Лондонский "Челси" не сумел переиграть в гостях "Брайтон" и теперь отстает от "Манчестер Сити" и третьего места уже на восемь очков. "Сити" дома обыграли 2:1 "Эвертон" и набрали после 21 матча 44 очка. На очко больше у "Лестера", который разгромил 3:0 в гостях "Ньюкасл". "Ливерпуль" сыграет свой матч с "Шеффилдом" сегодня.

Главное событие тура произошло в матче "Тоттенхэм" - "Саутгемптон". "Святые" переиграли "Шпор" 1:0, а наставник лондонцев Жозе Моуринью заработал желтую карточку после того, как спровоцировал конфликт, подсмотрев тактические планы хозяев в блокноте одного из тренеров "Саутгемптона" прямо во время матча и поговорив на повышенных тонах с тренерами соперников. На пресс-конференции Жозе признался, что был груб, но уточнил, что "был груб с идиотом". Моуринью также обрушился с критикой и на систему ассистента-видеорефери, назвав ВАР самостоятельным арбитром - на такой спич Моуринью подвигли решения ВАР по поводу назначений пенальти в АПЛ.

К счастью для Моуринью желтая карточка за такое поведение не будет означать дисквалификации или штрафа для эмоционального португальца.

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