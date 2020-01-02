Они возвращаются! Пять модных интерьерных тенденций нового года

Наступил Новый год, и дизайнеры интерьера уже готовы рассказать о новомодных тенденциях, многие из которых нам хорошо знакомы, пишет Kodustiil.
Эксперты по дизайну интерьера издания Real Simple назвали пять тенденций, которые уже на пути к нашим квартирам и домам. Готовьтесь встречать!
Бежевый цвет возвращается
В наступившем году в центре внимания дизайнеров будет теплые и нейтральные тона. На смену белым и серым стенам придут уютные бежевые оттенки.
Черный мрамор
Мрамор никогда не выйдет из моды. Дело только в цвете. Вот и в этом году этот популярный отделочный материал сменил цветовую гамму. Место белого и серого займет мрамор черного цвета.
Сочный зеленый
По прогнозам специалистов, главным цветом наступившего года должен был стать темно-синий. Однако это совсем не значит, что все интерьеры должны быть тотально перекрашены в синий цвет. В новом году наряду с темно-синим будет столь же популярным глубокий сочный зеленый цвет.
Арки
В новом году арки станут популярным мотивом не только в выдержанных в средиземноморском стиле интерьерах, но даже и в мебели.
Начинаем плести
В наступившем году одним из ключевых понятий в дизайне интерьера станет «близость к природе». В домах почетные места займут текстиль и плетение из натуральных материалов. Корзины, стулья, столы и всевозможные предметы с плетеными элементами войдут в моду.