Чт, 2.01.2020
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  • Они возвращаются! Пять модных интерьерных тенденций нового года

Они возвращаются! Пять модных интерьерных тенденций нового года

Kodu

ФОТО: Shutterstock

Наступил Новый год, и дизайнеры интерьера уже готовы рассказать о новомодных тенденциях, многие из которых нам хорошо знакомы, пишет Kodustiil.  

Эксперты по дизайну интерьера издания Real Simple назвали пять тенденций, которые уже на пути к нашим квартирам и домам. Готовьтесь встречать! 

Бежевый цвет возвращается 

Бежевые стены.

ФОТО: Shutterstock

В наступившем году в центре внимания дизайнеров будет теплые и нейтральные тона. На смену белым и серым стенам придут уютные бежевые оттенки.

Черный мрамор

Черный мрамор.

ФОТО: Shutterstock

Мрамор никогда не выйдет из моды. Дело только в цвете. Вот и в этом году этот популярный отделочный материал сменил цветовую гамму. Место белого и серого займет мрамор черного цвета.  

Сочный зеленый 

Сочный зеленый.

ФОТО: Shutterstock

По прогнозам специалистов, главным цветом наступившего года должен был стать темно-синий. Однако это совсем не значит, что все интерьеры должны быть тотально перекрашены в синий цвет. В новом году наряду с темно-синим будет столь же популярным глубокий сочный зеленый цвет. 

Арки

Арки.

ФОТО: Shutterstock

В новом году арки станут популярным мотивом не только в выдержанных в средиземноморском стиле интерьерах, но даже и в мебели. 

Начинаем плести

Плетеная мебель.

ФОТО: Shutterstock

В наступившем году одним из ключевых понятий в дизайне интерьера станет «близость к природе». В домах почетные места займут текстиль и плетение из натуральных материалов. Корзины, стулья, столы и всевозможные предметы с плетеными элементами войдут в моду.

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