Они возвращаются! Пять модных интерьерных тенденций нового года

Эксперты по дизайну интерьера издания Real Simple назвали пять тенденций, которые уже на пути к нашим квартирам и домам. Готовьтесь встречать!

Бежевый цвет возвращается

Бежевые стены. ФОТО: Shutterstock

В наступившем году в центре внимания дизайнеров будет теплые и нейтральные тона. На смену белым и серым стенам придут уютные бежевые оттенки.

Черный мрамор

Черный мрамор. ФОТО: Shutterstock

Мрамор никогда не выйдет из моды. Дело только в цвете. Вот и в этом году этот популярный отделочный материал сменил цветовую гамму. Место белого и серого займет мрамор черного цвета.

Сочный зеленый

Сочный зеленый. ФОТО: Shutterstock

По прогнозам специалистов, главным цветом наступившего года должен был стать темно-синий. Однако это совсем не значит, что все интерьеры должны быть тотально перекрашены в синий цвет. В новом году наряду с темно-синим будет столь же популярным глубокий сочный зеленый цвет.

Арки

Арки. ФОТО: Shutterstock

В новом году арки станут популярным мотивом не только в выдержанных в средиземноморском стиле интерьерах, но даже и в мебели.

Начинаем плести

Плетеная мебель. ФОТО: Shutterstock