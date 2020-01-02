Фото: административное здание бывшего советского колхоза ищет новых хозяев

Здание разделено на три квартирных собственности, одна из которых и поступила в продажу. Площадь двухэтажной недвижимости - 751,7 м2. На первом этаже находится большой зал, офис и подсобные помещения. На втором этаже - три отдельных комнаты и еще один большой зал.

ФОТО: KV.EE

Здание хорошо подходит для ведения бизнеса. Здесь можно проводить праздники, свадьбы, открыть предприятие общественного питания или магазин.

ФОТО: KV.EE

Перед домом находится большая заасфальтированная парковка. В одной из частей здания работает продуктовый магазин. Дому требуется небольшой ремонт.

ФОТО: KV.EE

В 35 километрах от объекта находится город Выру, а четырех - поселок Антсаль.

ФОТО: KV.EE