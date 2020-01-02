Фото: административное здание бывшего советского колхоза ищет новых хозяев

В продажу поступил интересный объект: часть административного здания бывшего колхоза стоит на берегу живописного озера Боосе в поселке Кобела в Вырумаа, пишет Kodustiil.
Здание разделено на три квартирных собственности, одна из которых и поступила в продажу. Площадь двухэтажной недвижимости - 751,7 м2. На первом этаже находится большой зал, офис и подсобные помещения. На втором этаже - три отдельных комнаты и еще один большой зал.
Здание хорошо подходит для ведения бизнеса. Здесь можно проводить праздники, свадьбы, открыть предприятие общественного питания или магазин.
Перед домом находится большая заасфальтированная парковка. В одной из частей здания работает продуктовый магазин. Дому требуется небольшой ремонт.
В 35 километрах от объекта находится город Выру, а четырех - поселок Антсаль.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.