Птицей 2020-го года в Эстонии объявлена большая поганка

Птицей наступившего 2020-го года названа большая поганка или чомга. Одна из самых необычно выглядящих водоплавающих птиц Европы привлекает внимание своеобразными весенними брачными играми, пишет Postimees.
Большая поганка или чомга (Podiceps cristatus) - водоплавающая птица с интересной внешностью и поведением, сведения о которой до сих пор являются скромными. Тем не менее, нельзя не отметить своеобразные весенние брачные игры белых поганок, в ходе которых они грациозно движутся, прислонив друг к другу свои клювы, периодически поднимаясь из воды и загребая из нее водные растения.
Большие поганки прилетают в Эстонию в апреле сразу же после таяния льда, а на зимовку они отправляются в Западную и Южную Европу в октябре. Однако если погодные условия позволяют, эти птицы в небольшом количестве могут зимовать и на побережье Эстонии.
Напомним, что птицей 2019 года был козодой.