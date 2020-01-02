Птицей 2020-го года в Эстонии объявлена большая поганка

Большая поганка или чомга (Podiceps cristatus) - водоплавающая птица с интересной внешностью и поведением, сведения о которой до сих пор являются скромными. Тем не менее, нельзя не отметить своеобразные весенние брачные игры белых поганок, в ходе которых они грациозно движутся, прислонив друг к другу свои клювы, периодически поднимаясь из воды и загребая из нее водные растения.