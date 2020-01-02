Птицей 2020 года в Эстонии объявлена большая поганка

Птицей наступившего 2020 года названа большая поганка или чомга. Одна из самых необычно выглядящих водоплавающих птиц Европы привлекает внимание своеобразными весенними брачными играми, пишет Postimees.
Большая поганка или чомга (Podiceps cristatus) - водоплавающая птица с интересной внешностью и поведением, сведения о которой до сих пор являются скромными. Тем не менее, нельзя не отметить своеобразные весенние брачные игры белых поганок, в ходе которых они грациозно движутся, прислонив друг к другу свои клювы, периодически поднимаясь из воды и загребая из нее водные растения.
Большие поганки прилетают в Эстонию в апреле сразу же после таяния льда, а на зимовку они отправляются в Западную и Южную Европу в октябре. Однако если погодные условия позволяют, эти птицы в небольшом количестве могут зимовать и на побережье Эстонии.
Напомним, что птицей 2019 года был козодой.